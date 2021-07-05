المرأة

طفلة "ذو فويس كيدز" تخرجت من المدرسة.. لين الحايك أصبحت شابة جميلة شاهدوا الصور

Lebanon 24
05-07-2021 | 05:00
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احتفلت المغنية الشابة لين الحايك بتخرجها من مدرستها وشاركت الجمهور فرحتها.

 

لين عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج  The Voice Kids، وهي اصبحت اليوم شابة جميلة.

 

ونشرت لين عبر حسابها على تطبيق انستغرام صوراً من حفل تخرجها من المدرسة.

A post shared by 𝐿𝓎𝓃𝓃 | لــيـن (@leenelhayek.official)


 
 
 

وظهرت لين بثوب التخرج، كما نشرت صورة بفستان أزرق لحفل ما بعد التخرج .

 

وانهالت تعليقات الجمهور الذي بارك لها على التخرج، فيما قال آخرون أن السنوات مرت سريعا وأصبحت لين شابة جميلة.

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