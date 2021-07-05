المرأة

ظهرت بإطلالة شبابية صيفية.. منى واصف تراند على السوشيال ميديا شاهدوا صورتها

Lebanon 24
05-07-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-839774-637610764229694594.PNG
Doc-P-839774-637610764229694594.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا تزال الصورة التي نشرها الفنان السوري مصطفى الخاني عبر انستغرام والتي جمعته بالنجمة منى واصف والفنانة دانا جبر محط إهتمام الجمهور الذي تفاعل معها بشكل واسع وكانت تراند على السوشيال ميديا.

 

وظهرت "السنديانة" بإطلالة شبابية صيفية تضج بالحيوية والروح العفوية وبحركاتها وضحكتها التي بعثت طاقة ايجابية لكل المشاهدين.

 

بدوره، علق الخاني على الصورة، قائلاً: "مع ست الكل الغالية منى واصف، دانا جبر"، وقد تم التقاط الصورة في قرية سورية صغيرة في محافظة ريف دمشق.

A post shared by Mustafa Alkhani مصطفى الخاني (@mustafa_alkhani)


 
 
 

يذكر أن واصف تواصل تصوير مشاهدها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" مع النجم تيم حسن ومن المفترض عرضه خلال موسم الخريف ومن المتوقع ان يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-07-05
03:00 | 2021-07-05
02:00 | 2021-07-05
23:00 | 2021-07-04
14:00 | 2021-07-04
12:46 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website