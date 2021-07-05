ظهرت بإطلالة شبابية صيفية.. منى واصف تراند على السوشيال ميديا شاهدوا صورتها

لا تزال الصورة التي نشرها الفنان السوري مصطفى الخاني عبر انستغرام والتي جمعته بالنجمة منى واصف والفنانة دانا جبر محط إهتمام الجمهور الذي تفاعل معها بشكل واسع وكانت تراند على السوشيال ميديا.

وظهرت "السنديانة" بإطلالة شبابية صيفية تضج بالحيوية والروح العفوية وبحركاتها وضحكتها التي بعثت طاقة ايجابية لكل المشاهدين.

بدوره، علق الخاني على الصورة، قائلاً: "مع ست الكل الغالية منى واصف، دانا جبر"، وقد تم التقاط الصورة في قرية سورية صغيرة في محافظة ريف دمشق.

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A post shared by Mustafa Alkhani مصطفى الخاني (@mustafa_alkhani)





يذكر أن واصف تواصل تصوير مشاهدها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" مع النجم تيم حسن ومن المفترض عرضه خلال موسم الخريف ومن المتوقع ان يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.