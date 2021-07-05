المرأة

علامات تشير إلى نقص الفيتامين "B12" في الجسم.. لا تهمليها!

Lebanon 24
05-07-2021 | 16:00
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من المعروف أن الوجه يحمل العديد من الدلائل التي تشير الى صحة الجسم، ومن بينها نقص بعض الفيتامينات الضرورية، ومن ضمنها الفيتامين B12 المهم.

وأظهرت دراسة أن المصابين بنقص الفيتامين B12 قد يعانون ارتعاشاً في الجفن، والمصطلح الطبي لهذه العلامة هو "عضل الجفن" أو "تشنّج الجفن".

وأكثر أشكال ارتعاش الجفن شيوعاً هو عندما يبدأ الجفن السفلي للعين بالارتعاش، عادةً كل بضع ثوانٍ لمدة دقيقة أو دقيقتين. كما قد يرتعش الجفن العلوي أحياناً. 

ويعتبر تشنّج الجفن حالة نادرة بحيث يرتعش الجفن ويُطبق بشكل لا إرادي إذ يعجز الشخص عن التحكّم في حركته.

ويحدث الارتعاش بسبب تشنّج العضلات حول العين، وتعاني النساء أكثر من الرجال من هذه المشكلة التي يمكن أن تكون ناجمة عن أمراض عصبية. إذ إن النقص في الفيتامين B12 قد يؤدي الى ظهور مجموعة متنوعة من المتلازمات العصبية من بينها: الاعتلال العصبي، اعتلال النخاع، الخرف، ترنح المخيخ، ضمور العصب البصري، واضطرابات المزاج.
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