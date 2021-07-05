5 علاجات منزلية لعلاج تصبغ بشرتك

التقدّم في السنّ، التعرّض المكثّف لأشعة الشمس، نقص الفيتامين ب12 في الجسم، زيادة إنتاج الميلانين في الجسم، كلّها عوامل تتسبّب بظهور التصبغات والبقع الداكنة على البشرة، إن كنتِ تظنّين أن هذه المشكلة لا يمكن معالجتها سوى بالليزر، فأنتِ مخطئة هناك العديد من الطرق المنزلية التي تساعدكِ في علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة، اكتشفي ما هي في السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع onlymyhealth.1 - زيت الزعفرانمنظف عشبي يستخدم في علاج العديد من مشاكل البشرة وتحسين جودة البشرة، يمكن وضع زيت الزعفران على وجهك مباشرة، وبعد ذلك تحتاجين إلى تدليك منطقة التصبغ لمدة خمس دقائق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عدم التوازن في لون البشرة وإزالة السموم من بشرتك.2 - المعجون العشبيهذه طريقة رائعة لعلاج تصبغ بشرتك، لا يعالج الاستحمام بالأعشاب تصبغ الجلد فحسب، بل يزيل أيضاً السموم والجزيئات المسببة لحب الشباب، يمكن أن يحسن نسيج بشرتك ويجعل بشرتك ناعمة ومتوهجة.3 - العرقسوسالعرقسوس كان علاجاً فعالاً للغاية في علاج مشاكل تصبغ الجلد، يمكن وضعه على جلدك وتركه لمدة نصف ساعة، العرقسوس يمنع السموم الضارة من دخول بشرتك.4 - خشب الصندليحسن خشب الصنل لون بشرتك ويزيل السموم والزيوت الزائدة ويعالج العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد ويجعل بشرتك صحية، حيث يمكن وضعه على البقع التي حدث فيها تغير في لون الجلد ثم غسله، بعدها سيتم ملاحظة الفرق في بشرتك في غضون أيام قليلة.5 - معجون الكركم وزيت الخردليمكن مزج ملعقة من مسحوق الكركم بزيت الخردل حتى يصبح الخليط متساوياً ثم يوضع المزيج على المنطقة المصابة على بشرتك، سيعمل معجون الكركم وزيت الخردل على تحسين لون بشرتك وإزالة السموم الضارة من الجلد.