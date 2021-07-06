بطلة المسلسل المكسيكي "امرأة في حياتي".. هكذا أصبحت اليوم (صورة)

نشرت النجمة المكسيكيّة نتاليا ستريغنارد صورةً جديدة لها، ظهرت بملامح جميلة جدًا رغم بلوغها سن الخمسين، إلا أنها استطاعت الحفاظ على ملامحها.





واشتهرت نتاليا ببطولة المسلسل المكسيكي الشهير المدبلج الى العربية "إمرأة في حياتي" في بداية الألفية الثالثة.



نتاليا لا تزال تحافظ على جمالها الطبيعي وأناقتها. تزوجت منذ سنوات من رجل أعمال إيطالي، وأنجبت منه 3 أطفال وابتعدت بعدها عن الشاشة ولم تعد تقدّم أي مسلسلات جديدة. واشتهرت نتاليا ببطولة المسلسل المكسيكي الشهير المدبلج الى العربية "إمرأة في حياتي" في بداية الألفية الثالثة.نتاليا لا تزال تحافظ على جمالها الطبيعي وأناقتها. تزوجت منذ سنوات من رجل أعمال إيطالي، وأنجبت منه 3 أطفال وابتعدت بعدها عن الشاشة ولم تعد تقدّم أي مسلسلات جديدة.