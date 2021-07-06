شقيقة النجم التركي مراد يلدريم تتألق بفستان رائع يوم زفافها.. وفيديو ينتشر له وهو يراقص زوجته برومنسية

إحتفل الممثل التركي مراد يلدريم بحفل زفاف شقيقته الصغرى ديلارا، وحضر بكامل أناقته مع زوجته المغربية إيمان الباني.

وتألقت إيمان بفستان سهرة طويل باللون الذهبي ومزيّن بكامله بالستراس اللامع، وبتميّز بتصميمه الناعم بكتف واحد، وقامت برفع شعرها بالكامل وطبقت مكياجاً صيفياً بسيطاً، بينما اختار النجم التركي بدلة كلاسيكية سوداء.

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وشارك النجم المعروف في الوطن العربي بشخصية "أمير" بمسلسل "عاصي" عبر خاصية الستوريز صورة لشقيقته العروس التي لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها بالفستان الأبيض، وكانت محط إهتمام متابعيه العرب.

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من حفل الزفاف وظهر فيها مراد وهو يرقص مع شقيقته، ومقطع آخر وهو يراقص زوجته برومنسية وحب.

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كما نشر مراد صورة تجمعه بإيمان من ليلة الحناء التي تسبق حفل الزفاف، واختارت زوجته إطلالة صيفية مميزة بألوانها المفعمة بالشباب والحياة.

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من جهة أخرى، يستعد يلدريم للعودة إلى الشاشة الصغيرة بعد انتهاء مسلسله "رامو" الذي حقق نجاحاً كبيراً، من خلال عمل جديد يحمل اسم "عزيز" وتدور أحداثه في أنطاكيا عام 1930.