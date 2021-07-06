مايا دياب تخيّر الجمهور بين 4 إطلالات جريئة.. ما رأيكم بها؟ (صور)

نشرت الفنانة مايا دياب عبر حسابها على تطبيق انستغرام صوراً لـ 4 إطلالات مختلفة لفتت من خلالها الأنظار وكانت محط اهتمام وضجة بين جمهورها بعد ظهورها بهم.

وحرصت مايا على التواصل مع محبيها وسألتهم لإختيار الإطلالة الأجمل بنظرهم، وتميّزت الاطلالات بقصات شعر متنوعة وبتسريحات جريئة مع تنوع في ألوانه بين الأبيض والرمادي والكستنائي.

وفي كل صورة طبقت مايا ماكياجاً مختلفاً تنوع بين القوي والخفيف بحسب المناسبة، إضافة الى اختلاف في ملابسها لناحية التصاميم والألوان، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونالت اطلالاتها اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بقدرتها على مجاراة الموضة وابتكار كل ما هو جديد ومختلف وجريء.