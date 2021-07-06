المرأة

مجددا ياسمين صبري مُتهمة بتقليد خطيبة رونالدو وتتعرض للهجوم (صور)

Lebanon 24
06-07-2021 | 11:30
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تتعرّض الفنانة المصرية ياسمين صبري للمرة الثانية لانتقادات بسبب تقليدها لجورجينا رودريغز خطيبة لاعب الكرة البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، وكانت المرة الأولى عندما نشر حساب غير موثّق يحمل اسم جورجينا، صوراً لها ولياسمين متهمةً الأخيرة بتقليدها، مما دفع ياسمين للدفاع عن نفسها والتعليق على الحساب، لكنها سرعان ما حذفت تعليقها بعدما علمت أنه غير موثّق.

 

أما هذه المرة فقد جاءت الانتقادات من متابعي ياسمين بعدما نشرت على حسابها الخاص في "إنستغرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها وظهرت فيها بملابس كلاسيكية على شاطئ البحر، لتتفاجأ بانتقادات من متابعيها يتّهمونها فيها بتقليد خطيبة لاعب الكرة الشهير، بسبب تشابه إطلالتهما.

 
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