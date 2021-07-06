المرأة

من دون اعتماد نظام غذائي خاص.. خبيرة تغذية تنصح باتباع طريقة للتخلص من الوزن

Lebanon 24
06-07-2021 | 18:00
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قدمت خبيرة التغذية، الروسية تاتيانا رازوموفسكايا، مجموعة من النصائح والتعليمات للأشخاص الراغبين بالتخلص من الوزن الزائد دون اتباع نظام غذائي خاص أو ممارسة الرياضة.

ونصحت الخبيرة بالحصول على قسط جيد من النوم، متحدثة عن فائدة ذلك لعملية خسارة الوزن بالإضافة لتضمين النظام الغذائي اليومي بمواد غنية بالألياف.

وأضافت الخبيرة، قائلة: " لإنقاص الوزن تحتاج إلى الحصول على قسط كاف من النوم، فقلة النوم تتسبب بانخفاض هرمون اللبتين المثبط للشهية، لكن في الوقت ذاته تزداد فيه هرمونات الجريلين والكورتيزول المسببة للجوع، الأمر الذي يؤدي إلى تناول الطعام بكثرة وزيادة الدهون أسفل منطقة البطن".

كما أكدت الخبيرة على ضرورة إضافة المواد الغذائية التي تحتوي على الألياف إلى النظام الغذائي اليومي لدورها في تطبيع مستويات الكوليسترول والسكر ولدورها الإيجابي على الأمعاء.

وحددت الكمية اليومية الواجب تناولها، قائلة: "تحتاج لتناول 20 إلى 40 غراما من الألياف يوميا، ولأجل ذلك يجب تضمين الحبوب والبقوليات وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضروات في نظامك الغذائي اليومي".

وحول كمية البروتينات الواجب الحصول عليها يوميا، قالت الخبيرة: "من المهم أن يكون لديك ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي، من 1.2 إلى 1.5 غرام لكل كيلوغرام من الوزن. ويمكن أن يشمل ذلك منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض والبروتين النباتي، والمكسرات والبقوليات وبروتين الصويا. إنها عملية طويلة ستشعر بالشبع لفترة أطول، حيث ينفق الجسم سعرات حرارية أكثر على امتصاص البروتين أكثر من الكربوهيدرات".

المصدر: سبوتنيك
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