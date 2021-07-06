المرأة

لاميتا فرنجية بمايوه أزرق مثير.. جمال وأنوثة على أحد شواطىء ميكونوس! (صورة)

Lebanon 24
06-07-2021 | 14:23
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تمضي عارضة الازياء لاميتا فرنجية عطلتها الصيفية في ميكونوس. وقد نشرت صورة لها من أحد الشواطىء القبرصية، وهي ترتدي "مايوه" أزرق مثير. وجلست لاميتا على حافة شرفة، واستعرضت جسمها، وبدت بغاية الجمال والانوثة.
وعلّقت على الصورة قائلة: "جمال قبرص".
 
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لاميتا فرنجية

قبرص

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