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المرأة
متهمة بالتحريض على الفسق والفجور.. راقصة شهيرة تهرب قبل القبض عليها
Lebanon 24
06-07-2021
|
08:00
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كتبت "نواعم":
"على الرغم من تواجدها بشكل مستمر مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الراقصة جوهرة، ابتعدت عن الأنظار منذ أكثر من شهر، وامتنعت عن الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي. الاختفاء المفاجئ لجوهرة جعل الجمهور في حالة حيرة متسائلين عن سر اختفائها غير المعهود عنها. كشفت بعض المصادر الأمنية في تصريحات صحافية إن الأجهزة الأمنية في مصر تلاحق الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. وأوضح المصدر أن إدارة تنفيذ الأحكام، علمت بمكان وجودها بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وعلى الفور توجهت إلى محل إقامتها بالفندق، إلا أنها هربت قبل وصول إدارة التنفيذ، وعلمها بصدور أمر ضبط وإحضار لها عقب صدور حكم واجب التنفيذ عليها بالحبس لمدة سنة، مؤكدًا أن حكم حبس الراقصة جوهرة واجب النفاذ".
المصدر: نواعم
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