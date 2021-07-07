إعلامية لبنانية تلفت الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان.. شاهدوا فستانها

نشرت الإعلامية ريا ابي راشد صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من مشاركتها أمس الثلاثاء بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي.

ولفتت إطلالة ريا الأنظار حيث ارتدت فستانا طويلا من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة باللون الأسود.

والفستان من دون أكمام وهو في الأسفل من قماش التول وتحته شورت قصير .

واعتمدت ريا الشعر المنسدل والماكياج الناعم مع أحمر شفاه باللون الأحمر.

وقد لاقت إطلالة ريا استحسان المتابعين.