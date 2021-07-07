المرأة

إعلامية لبنانية تلفت الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان.. شاهدوا فستانها

Lebanon 24
07-07-2021 | 03:30
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نشرت الإعلامية ريا ابي راشد صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من مشاركتها أمس الثلاثاء بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي.

 

ولفتت إطلالة ريا الأنظار حيث ارتدت فستانا طويلا من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة باللون الأسود.

 

A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial)


 

والفستان من دون أكمام وهو في الأسفل من قماش التول وتحته شورت قصير .

 

واعتمدت ريا الشعر المنسدل والماكياج الناعم مع أحمر شفاه باللون الأحمر.

 

وقد لاقت إطلالة ريا استحسان المتابعين.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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