المرأة

بفستان ضيق قصير.. إعلامية الـ "الجديد" تحتفل بعيد ميلادها بحضور عاصي والوليد الحلاني (صور)

Lebanon 24
07-07-2021 | 04:15
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احتفلت الإعلامية في قناة "الجديد" نانسي السبع بعيد ميلادها.

 

ونشرت نانسي صورا عبر خاصية الستوري على تطبيق انستغرام من احتفال أقيم للمناسبة ولفت مشاركة الفنان عاصي الحلاني وابنه الوليد فيه.

 
 
 
 

 

 

 

وخطفت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا ضيقا قصيراً باللونين الفضي والأسود.

 

 
 
 
 

كما احتفلت نانسي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة سما حيث نشرت صورتها على انستغرام وعلقت بالقول: "من 8 سنين انتي النفس والروح والحياة الله يحميكي يا ماما ويخلليلي ياكي. عيدك عيدي يا عمري. بحبك وفخورة فيكي قد السما".

A post shared by نانسي السبع (@nancy_sabeh)


 
 

يُذكر ان نانسي متزوجة من الإعلامي فراس حاطوم.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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