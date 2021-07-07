المرأة

3 طرق لقياس نجاح زواجك

Lebanon 24
07-07-2021 | 08:00
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يواجه كل زوجين فترات صعبة في زواجهم، حيث يشعر الزوجان أنهما متباعدان وأن حياتهما الزوجية ليست مستقرة، المهم في هذه الأوقات هو التعامل الصحيح مع المشاعر وردود الفعل، ولكن خلال هذه الفترات قد يُصاب الزوجان بالحيرة إزاء مدى نجاح زواجهما.
 
في الواقع، إن نجاح الزواج لا يُقاس بالمشاكل أو الصعوبات التي تواجه الزوجين، لأنها أمر طبيعي ومتكرر ومشترك بين جميع الزيجات، ولكن هناك عناصر أساسية يُقاس بها نجاح الزواج، يمكنكِ التعرف إليها من خلال قراءة السطور التالية.
1- التواصل المنفتح والصادق
من أكبر أسباب فشل الزواج هو نقص أو انعدام التواصل بين الزوجين، وأهم عناصر نجاح الزواج هو وجود مساحة آمنة للحديث بينهما عن أي شيء، التواصل هو طريق ذو اتجاهين، وهو أكثر من مجرد كلام، فهو يتضمن الاستماع الجيد أيضاً.
اسألي نفسك: هل تستمعين جيداً لزوجك واستقبال أفكاره ومشاعره بطريقة بنّاءة دون أن تتخذي موقفاً دفاعياً؟ هل يمكنكِ الاقتراب من زوجك بأريحية والتحدث بصراحة وصدق عمّا يدور في داخلك؟ إذا كانت إجاباتك (نعم) عن السؤالين، فمن المرجح أنكِ تتمتعين بتواصل صحي مع زوجك، ما يعني أن زواجك ناجح.
2- تبحثين بانتظام عن طرق لحب زوجك
البحث عن طرق لحب زوجك، وتعزيز علاقة الحب بينكما، والتعبير عن حبك له بطرق تناسبه بهدف الحفاظ على نجاح علاقتك به، هو مؤشر قوي على الزواج الناجح.
اسألي نفسك بانتظام: "كيف أحب زوجي؟"، وابحثي دائماً عن طرق لإظهار هذا الحب والتعبير عنه، سواء بطرق لفظية أو عملية.
3- كلاكما يتغير للأفضل
الجميع يتغيرون، يجب أن تتوقفي قليلاً وتنظري إلى نفسك وإلى زوجك، هل تغيّرتما للأفضل؟ هل جعلكِ الزواج أكثر حباً ولطفاً وصبراً وإخلاصاً وتحكماً بنفسك؟ هل أصبحتِ أنتِ وزوجك نسخاً أفضل من ذي قبل؟ وهل تتساعدان للتغير للأفضل؟ الإجابات بنعم تعني أنكما في زواج ناجح.
 
 
المصدر: نواعم
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