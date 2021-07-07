المرأة

إخسري 5 كيلوغرامات من وزنكِ في أسبوع مع ريجيم البطاطا

Lebanon 24
07-07-2021 | 23:00
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يعتبر ريجيم البطاطا أحد أشهر أنظمة تخفيف الوزن الفعالة والسريعة، لإحتوائه بشكل أساسي على البطاطا المسلوقة الغنية بالنشويات، والألياف الغذائية القابلة للهضم، ونسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لصحة الجسم مثل: فيتامين C، والبوتاسيوم، ونسبة قليلة من السعرات الحرارية والكولسترول والدهون.
برنامج ريجيم البطاطا المسلوقة
يتم اتباع ريجيم البطاطا المسلوقة لمدة أسبوع واحد فقط، ويتم استهلاك البطاطا المسلوقة من دون ملح أو أي إضافات، بالشكل التالي:
في الأيام الأربعة الأولى يتم الاعتماد على البطاطا المسلوقة بشكل كامل، وفيما يلي تقسيم الوجبات:
وجبة الإفطار: 250 ملليلتر من الحليب خالي الدسم.
وجبة الغذاء: ثلاثمئة غرام من البطاطا المسلوقة.
وجبة العشاء: مئتا غرام من سلطة البطاطا المسلوقة مع بيضة مسلوقة، وأي نوع من الخضار.

في اليوم الخامس يمكن تناول أحد أنواع الفواكه والخضار، ذات السعرات الحرارية المنخفضة طوال اليوم، ما عدا البطاطا الحلوة والذرة، والعنب، والمانغا، والذرة، والتين، والبلح، والرطب، والموز، والقشطة.
في اليوم السادس يتم تناول سلطة الخضار الطازجة، ويفضل سلطة الخس والسبانخ مع رشة زيت زيتون، لقدرتها العالية علي حرق الدهون.
في اليوم السابع يتم تناول وجبة عادية بكمية قليلة، بحيث تشمل الوجبة بطاطا والخضار وبيضة مسلوقة وفاكهة، وكوب من الحليب خالي الدسم.

نصائح عند إتباع ريجيم البطاطا المسلوقة
شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً؛ بهدف تنظيف الجسم وتخليصه من السموم.
شرب الشاي الأخضر والملينات والمشروبات الحارقة للدهون، مثل اليانسون.
الامتناع عن السكريات واستخدام بدائل السكر.
الامتناع عن استهلاك الملح؛ لأنه يحث الجسم على تخزين الماء.

فوائد رجيم البطاطا المسلوقة
يمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على النشويات.
يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.
ينظم حركة الأمعاء لاحتوائه على الألياف الغذائية.
يساهم في ضبط كميات الوجبات، التي يتم تناولها خلال اليوم.
يساعد على خسارة من 2 إلى 4 كيلوغرامات من الوزن في اسبوع واحد.
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