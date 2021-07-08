المرأة

أصالة تُفاجئ الجمهور بلوك غريب: اعتمدت قصة شعر "رجالية".. ما رأيكم بها؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-07-2021 | 09:00
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فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور بلوك جديد وقصة شعر قصيرة جدا بأنامل مصفف الشعر اللبناني وسيم ستيف.

 

ونشر ستيف عبر حسابه على انستغرام فيديو لأصالة يوثق تغير شكلها واعتمادها قصة شعر تُعرف باسم "البيكسي" التي تعتبر من أهم صيحات الشعر لعام 2021 .

 

 

وتصدرت أصالة التراند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريحة شعرها الجديدة، وأبدى متابعون اندهاشهم من هذه الخطوة نظرا لجرأة القصة وعدم اعتيادهم لرؤية أصالة بهذا الشكل.

 

وانقسم الجمهور بين مؤيد لقصة الشعر ورافض لها، حيث اعتبر البعض انها لا تليق بأصالة وجعلتها تبدو أكبر سناً.

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