المرأة

هند صبري تفاجئ الجميع بشكلها على البحر من دون مكياج.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
08-07-2021 | 12:00
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نشرت النجمة التونسية هند صبري عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" صورة التقطتها على البحر قريبة لوجهها من دون مكياج، ولفتت الأنظار بجمال بشرتها ونقاوتها وجمالها الطبيعي، وطلب منها الكثير من متابعيها إخبارهم عن طريقتها في العناية ببشرتها.

 

A post shared by هند صبري (@hendsabri)


 

كما أطلت هند بفستان أخضر وظهرت فيه على طبيعتها أيضاً ومن دون اي مستحضرات تجميل، وكان واضحاً ليس فقط جمالها انما أيضأ عدم خضوعها لأي عملية تجميل.

 
 
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