تعرفوا إلى "عبير" إبنة دريد لحام.. هل تشبهه؟

انتشر مقطع فيديو قديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجمع النجم السوري دريد لحام وابنته عبير أثناء معايدتهما الخاصة للفنانة شكران مرتجى، وكانت الشابة محط اهتمام الجمهور.

ولفتت الشابة الأنظار بوسامتها وملامحها رغم ان المقطع يعود للعام 2019، واعتبر العديد من المتابعين أنها نسخة عن النجم السوري، في حين أكد البعض الآخر انها تشبه والدتها بنسبة كبيرة.

من جهة ثانية، يستعد النجم السوري قريباً لخوض بطولة عمل سينمائي جديد بعنوان "الحكيم" عن نص للكاتبة ديانا جبور وبطولة المخرج باسل الخطيب.