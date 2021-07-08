المرأة

زواجك يواجه مشاكل.. إليكِ كيفية إنقاذه

Lebanon 24
08-07-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-840766-637613421700574377.jpg
Doc-P-840766-637613421700574377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إذا كنتِ تعانين من زواج ممتلئ بالمشاكل ومهدد بالانهيار، فهناك العديد من الطرق التي تساعد على إنقاذه، ولكن معرفة هذه الطرق فقط ليست السبيل للإنقاذ، وإنما بذل الجهد والبدء على الفور بتطبيقها هو ما يساعدك للعبور بزواجك من الأزمات، فالفخ الذي يقع فيه الكثيرون هو التعامل مع الزواج كأمر مسلّم به، وعدم بذل الجهد لتحسين العلاقة وعلاج مشاكلها وتخطي العقبات التي تقف أمام استقرارها، وفي ما يلي 10 طرق تساعدك على إنقاذ زواجك الذي يعاني من المشاكل وعدم الاستقرار، تعرفي إليها، وابدئي بتطبيقها فوراً.
 
1- اختاري الحب
قد يكون الحب سهلاً في بداية العلاقة، لكن الحب على المدى الطويل هو اختيار بقدر ما هو عاطفة، والاختيار هو فعل المرء الناضج، وهو الطريق الأفضل والأكثر نجاحاً لاستقرار الزواج واستمراره بنجاح.
 
2- صلّي من أجل زواجك
اطلبي من الله أن يساعدك ويكلل جهدك من أجل زواجك بالنجاح، الروحانيات تقوي إرادتك وتساعدك على بلوغ أهدافك.
 
3- تواصلي مع أشخاص في علاقات ناجحة
بعض أسباب الاستسلام لفشل الزواج هو وجود نماذج سلبية تحيط بكِ وتدفعك لفقد الثقة بزواجك، لذلك احرصي على التواصل مع أشخاص يتمتعون بعلاقات صحية وناجحة، سوف يقدمون لكِ الدعم، وسيدفعكِ الشعور بالأمل نحو بذل الجهد من أجل زواجك.
 
4- تعاملي مع زوجك بإيثار
الإيثار، أي وضع زوجك أولاً قبل رغباتك، يغذي الثقة والامتنان والكرم والمودة بينكما، ويدفعه نحو التعامل معكِ بنفس الطريقة.
 
5- ضعي زواجك فوق كل شيء، حتى الأطفال
عندما يتعرض زواجك لعاصفة تهدد وجوده، فإن أولوياتك يجب أن تكون الحفاظ عليه، حتى إن تطلّب ذلك تراجع أطفالك للمرتبة الثانية، وتذكري أن ما تبذليه من أجل زواجك، يصب في النهاية في مصلحة أطفالك، فالأطفال الأصحاء هم من يعيشون في أسرة مستقرة، وبين أبوين متحابين.
 
6- تعاملي كما لو كنتِ في بداية الزواج
البدايات دائماً مثيرة، الخروج للمرة الأولى، التحدث لساعات بشغف، الإمساك كل منكما بيد الآخر أثناء مشاهدة فيلم، وغيرها من التصرفات التي قد تبدو سخيفة الآن، ولكنها تعيد إليكما مشاعر الشغف والإثارة، وهو ما تحتاج إليه علاقتكما الآن، لذا تعاملي كما لو كنتِ في بداية الزواج، ولا تخجلي من التصرف بهذه الطريقة ومعايشة هذه التفاصيل مرة أخرى.
 
7- توقفي عن التعامل مع زوجك أمر مسلّم به
قولي لزوجك "شكراً" على المجهود الذي يبذله من أجلك مهما كان بسيطاً، أخبريه عن امتنانك لما يفعله من أجلك، وامتنانك لوجوده، هذا يشعره أنكِ تهتمين به وتقدرين وجوده.
 
8- احصلي على استشارة
لا تترددي في الحصول على مساعدة من استشاري علاقات زوجية، سوف يساعدك كثيراً في إنقاذ زواجك وتحسين علاقتك بزوجك.
 
9- اتبعي الاستشارة والتزمي خطة العمل
تأتي الاستشارة مع واجب منزلي، اتبعي خطة العمل وابذلي جهدك لتطبيقها من أجل الحصول على نتائج مثالية.
 
10- غيّري الأنماط
فكري في المواقف التي تشتعل بعدها الخلافات، وغيّري نمط حياتك في هذه المواقف، على سبيل المثال، هل تزيد الخلافات عندما تعودين من عملك غاضبة؟ إذن لا تتعاملي مع زوجك بعد عودتك من العمل مباشرة، وخذي وقتاً لتصبحي هادئة، وهكذا.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:40 | 2021-07-08
08:00 | 2021-07-08
05:00 | 2021-07-08
04:00 | 2021-07-08
03:00 | 2021-07-08
02:00 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website