زواجك يواجه مشاكل.. إليكِ كيفية إنقاذه

إذا كنتِ تعانين من زواج ممتلئ بالمشاكل ومهدد بالانهيار، فهناك العديد من الطرق التي تساعد على إنقاذه، ولكن معرفة هذه الطرق فقط ليست السبيل للإنقاذ، وإنما بذل الجهد والبدء على الفور بتطبيقها هو ما يساعدك للعبور بزواجك من الأزمات، فالفخ الذي يقع فيه الكثيرون هو التعامل مع الزواج كأمر مسلّم به، وعدم بذل الجهد لتحسين العلاقة وعلاج مشاكلها وتخطي العقبات التي تقف أمام استقرارها، وفي ما يلي 10 طرق تساعدك على إنقاذ زواجك الذي يعاني من المشاكل وعدم الاستقرار، تعرفي إليها، وابدئي بتطبيقها فوراً.1- اختاري الحبقد يكون الحب سهلاً في بداية العلاقة، لكن الحب على المدى الطويل هو اختيار بقدر ما هو عاطفة، والاختيار هو فعل المرء الناضج، وهو الطريق الأفضل والأكثر نجاحاً لاستقرار الزواج واستمراره بنجاح.2- صلّي من أجل زواجكاطلبي من الله أن يساعدك ويكلل جهدك من أجل زواجك بالنجاح، الروحانيات تقوي إرادتك وتساعدك على بلوغ أهدافك.3- تواصلي مع أشخاص في علاقات ناجحةبعض أسباب الاستسلام لفشل الزواج هو وجود نماذج سلبية تحيط بكِ وتدفعك لفقد الثقة بزواجك، لذلك احرصي على التواصل مع أشخاص يتمتعون بعلاقات صحية وناجحة، سوف يقدمون لكِ الدعم، وسيدفعكِ الشعور بالأمل نحو بذل الجهد من أجل زواجك.4- تعاملي مع زوجك بإيثارالإيثار، أي وضع زوجك أولاً قبل رغباتك، يغذي الثقة والامتنان والكرم والمودة بينكما، ويدفعه نحو التعامل معكِ بنفس الطريقة.5- ضعي زواجك فوق كل شيء، حتى الأطفالعندما يتعرض زواجك لعاصفة تهدد وجوده، فإن أولوياتك يجب أن تكون الحفاظ عليه، حتى إن تطلّب ذلك تراجع أطفالك للمرتبة الثانية، وتذكري أن ما تبذليه من أجل زواجك، يصب في النهاية في مصلحة أطفالك، فالأطفال الأصحاء هم من يعيشون في أسرة مستقرة، وبين أبوين متحابين.6- تعاملي كما لو كنتِ في بداية الزواجالبدايات دائماً مثيرة، الخروج للمرة الأولى، التحدث لساعات بشغف، الإمساك كل منكما بيد الآخر أثناء مشاهدة فيلم، وغيرها من التصرفات التي قد تبدو سخيفة الآن، ولكنها تعيد إليكما مشاعر الشغف والإثارة، وهو ما تحتاج إليه علاقتكما الآن، لذا تعاملي كما لو كنتِ في بداية الزواج، ولا تخجلي من التصرف بهذه الطريقة ومعايشة هذه التفاصيل مرة أخرى.7- توقفي عن التعامل مع زوجك أمر مسلّم بهقولي لزوجك "شكراً" على المجهود الذي يبذله من أجلك مهما كان بسيطاً، أخبريه عن امتنانك لما يفعله من أجلك، وامتنانك لوجوده، هذا يشعره أنكِ تهتمين به وتقدرين وجوده.8- احصلي على استشارةلا تترددي في الحصول على مساعدة من استشاري علاقات زوجية، سوف يساعدك كثيراً في إنقاذ زواجك وتحسين علاقتك بزوجك.9- اتبعي الاستشارة والتزمي خطة العملتأتي الاستشارة مع واجب منزلي، اتبعي خطة العمل وابذلي جهدك لتطبيقها من أجل الحصول على نتائج مثالية.10- غيّري الأنماطفكري في المواقف التي تشتعل بعدها الخلافات، وغيّري نمط حياتك في هذه المواقف، على سبيل المثال، هل تزيد الخلافات عندما تعودين من عملك غاضبة؟ إذن لا تتعاملي مع زوجك بعد عودتك من العمل مباشرة، وخذي وقتاً لتصبحي هادئة، وهكذا.