أثارت جدلًا واسعًا..."زواج" فتاة مصرية شهيرة من كلبها

أثارت فتاة مصرية، اليوم الخميس، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور لها مع كلب وهي ترتدي فستان الزفاف.



ونشرت البلوغر، هبة مبروك، صورها المثيرة للجدل مع الكلب عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "ضل كلب ولا ضل…. كملوا انتوا بقى"، وتقصد بكلامها المثل الشهير: "ضل راجل ولا ضل حائط".

وأثارت الصور غضب العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، إذ تمنى البعض للبلوغر المصرية ساخرًا "الرفاه والبنين".

وغرد مستخدم آخر: "هتعملوا فينا إيه تاني هو إنتوا بجد مش بتفكروا في اللي بتقولوه؟".

وكتب مغرد: "لا حول ولا قوة الا بالله . العالم هسترت".

وغرد حساب آخر مهاجمًا البلوغر: "كل ما أستطيع فهمه من الصور ومن الكلام أنها خدت على قفاها كتير، والكائنات التي مثلها ستظل طوال عمرها تاخد على قفاها، ورغم ذلك لن تعرف رجالا طوال حياتها".

وفي أول تحرك قانوني ضد البلوغر المصرية، هبة مبروك، تقدم المحامي، أيمن محفوظ، ببلاغ ضدها، واعتبر في بلاغه أن ما فعلته هو "إهانة لكل الجنس البشري رجالا ونساء"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.