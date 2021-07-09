المرأة

حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV تلفت الأنظار بفستان أصفر.. شاهدوا إطلالتهما الرسمية معاً (صور)

Lebanon 24
09-07-2021 | 10:30
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لفتت المذيعة في الـ MTV ريتا بيا أنطون الأنظار خلال الحفل الذي أقامته شقيقتها المذيعة والمراسلة في الـ LBCI غريسيا أنطون للاحتفال بزفافها.

 

وظهرت ريتا بفستان أصفر طويل بكم واحد  ومفتوح عند الساق من جانب واحد، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وماكياجا ناعماً.

A post shared by Rita-Pia Antoun ღ (@rita_pia_antoun)

 

 
 

ولفت وجود المذيع والممثل جيري غزال في الحفل وتم تداول صورة مع ريتا بيا والعروسين.

 
 
 

يُذكر ان جيري نشر مؤخرا فيديو على خاصية "الستوري" عبر تطبيق انستغرام ظهر فيه برفقة زميلته في الـ MTV مذيعة الطقس السابقة ومقدمة النشرة الإخبارية الصباحية ريتا بيا أنطون، الأمر الذي كشف وجود علاقة حب بينهما.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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