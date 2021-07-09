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© Lebanon24
المرأة
ما هي أهم الفوائد التجميلية لأقنعة النوم؟
Lebanon 24
09-07-2021
|
14:00
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تعمل بشرتنا أثناء النهار على حماية نفسها من الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والتوتر والبيئة الحمضية، وأثناء النوم ليلاً، قد تحتاج البشرة إلى قناع داعم يساعد الخلايا على الشفاء والتعافي.
فيما يلي أهم فوائد الأقنعة الليلية للبشرة، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
ترطيب البشرة
يفقد الجلد رطوبته مع تقدم العمر. تعمل الأقنعة الليلية على ترطيبها بالمكونات النشطة وتلطيفها بالمعادن والفيتامينات ومكونات تقوية البشرة.
منع تلوث البشرة
يمنع قناع الوجه الليلي، الجلد من الجفاف أثناء النوم ويساعد أيضًا على منع الأوساخ والملوثات الأخرى من الدخول عبر المسام.
إصلاح البشرة وتجديدها
يعمل القناع الليلي كعامل مساعد في تجديد الخلايا ويوفر التغذية التي تحتاجها عن طريق إبطاء علامات الشيخوخة.
تجديد شباب البشرة
تساعد أقنعة النوم في الحفاظ على توازن ميكروبيوم الجلد، الذي يعتبر ضرورياً لصحة البشرة. يمكن لأقنعة النوم تجديد شباب بشرتك وإصلاحها وحمايتها من خلال موازنة ميكروبيوم الجلد.
تحسين مناعة البشرة
تشير الأبحاث إلى أن العناية بالبشرة باستخدام البريبايوتكس والبروبيوتيك، تساعد في استعادة الميكروبات الصحية لتحسين مناعة الجلد، حيث تتحد البريبايوتك والبروبيوتيك ليكون لهما تأثير تآزري.
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