المرأة

تعانين من حكة في فروة الرأس... اليك ابرز الاسباب

Lebanon 24
09-07-2021 | 23:00
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قالت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان إن حكة فروة الرأس لها أسباب عدة، أبرزها جفاف فروة الرأس بفعل الغسل المتكرر للشعر والاستخدام المتكرر لمجفف الشعر، بالإضافة إلى أشعة الشمس وماء البحر وماء حمام السباحة المحتوي على الكلور.
وأضافت الرابطة أنه يمكن مواجهة جفاف فروة الرأس من خلال استعمال شامبو لطيف غني بمواد الترطيب مثل الزيوت النباتية أو خلاصات الأعشاب من أجل تهدئة فروة الرأس المتهيجة.
كما يعد زيت الزيتون سلاحا فعالا لمحاربة الجفاف والحكة، ولهذا الغرض يتم وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على فروة الرأس وتركه طوال الليل حتى يؤتي مفعوله، ثم شطفه في الصباح.
ومن الأسباب الأخرى لحكة فروة الرأس الحساسية لمواد فعالة معينة في منتجات العناية بالشعر وتصفيفه، وهو ما يمكن التحقق منه بإجراء اختبار حساسية لدى الطبيب. وفي بادئ الأمر يمكن التخلي عن المنتجات المستخدمة واستبدالها بأخرى تخلو من الإضافات.
عدوى فطرية
وبالإضافة إلى ذلك، قد تشير حكة فروة الرأس إلى الإصابة بمرض مثل العدوى الفطرية. وفي هذه الحالة تكون الحكة مصحوبة بأعراض أخرى مثل الاحمرار وظهور البثور والقشرة.
ويستلزم هذا الأمر استشارة طبيب أمراض جلدية على وجه السرعة، مع مراعاة عدم خدش فروة الرأس، وإلا ستتوغل الفطريات في الطبقات الجلدية العميقة ممهدة الطريق للإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية.
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