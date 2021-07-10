هيفا وهبي ساحرة كالأميرات.. ظهرت بفستان أبيض قصير وبتسريحة "الشينيون" (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت هيفا في الصور ساحرة حيث ارتدت فستاناً قصيرا باللون الأبيض أكمامه طويلة، واعتمدت تسريحة "الشينيون" لشعرها وماكياجاً ناعماً.

ولفت إلى انه من المرات القليلة التي تعتمد فيها هيفا تسريحة "الشينيون" لأنها تفضل الشعر المنسدل، ولكن لاحظ الجميع ان التسريحة ناسبتها كثيراً وجعلتها تبدو كالأميرات.

وقد لاقت إطلالة هيفا إعجاب المتابعين.