كاتو على شكل جمجمة: إحتفال غريب و"مرعب" بعيد ميلاد شقيقة دنيا بطمة (صور)

احتفلت ايمان، شقيقة الفنانة دنيا بطمة بعيد ميلادها الـ 22 بتجهيزات خاصة لكن غريبة ومرعبة، لا تناسب فرحة المناسبة وبحضور أفراد عائلتها.

وفي حفل عائلي بسيط قررت إيمان أن تطفئ شمعتها في أجواء مختلفة، حيث اختارت اللونين الأسود والفضي تيمة الحفل، فتم تزيين الغرفة بالبالونات السوداء وأحضرت كاتو من طبقتين جمجمة وتم تغطيته بعجينة سكر سوداء، أما القالب الآخر من طبقتين أيضاً وجاء باللون الأسود وتم تزيينه ببعض الورود مع اسم صاحبة العيد.

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وحرصت الفنانة المغربية على نقل طريقة الاحتفال الغريبة، ولاحظ الجميع ان ايمان ارتدت هي وشقيقتيها وباقي الحضور من زوجها المنتج محمد الترك الى والدتها وشقيقتها ابتسام وزوجها اللون الأسود، وظهرت الطفلتين غزل وليلى روز بملابس سوداء أيضاً، الأمر الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم ان دنيا ألغت خاصية التعليق على الصور لحماية أفراد عائلتها من التعليقات القاسية بسبب الاحتفال المرعب الذي يخلو من البهجة، إلا أن المتابعين تفاعلوا بكثافة مع الصور التي نشرتها صاحبة العيد على صفحتها بانستغرام، وعبروا عن استغرابهم من طريقتها في الاحتفال الذي يسبب الاكتئاب والإنزعاج.