30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
نجمة السوشيال ميديا موكا حجازي تثير بلبلة برقصها الفاضح
Lebanon 24
10-07-2021
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجمة السوشيال ميديا الجزائرية موكا حجازي، المقيمة في مصر، ظهرت فيه ترقص بملابسها الداخلية، ما أثار غضب العديد من المتابعين.
وأحدثت موكا ضجة كبيرة بهذا الفيديو، الذي ظهرت فيه ترقص بطريقة فاضحة، مرتدية حمالة صدر فقط.
وبعد الإنتقادات اللاذعة التي تعرّضت لها موكا، اتخذ المحامي المصري أشرف فرحات بتقديم بلاغ ضدها، باعتبار أنها خالفت العادات والتقاليد، ونشرت أموراً مخلة بالآداب العامة.
ويمتنع "لبنان 24" عن عن نشر الفيديو نظراً لما يحمله من مشاهد جريئة.
الأكثر قراءة
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
Lebanon 24
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
13:39 | 2021-07-09
09/07/2021 01:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل رقماً قياسياً بإرتفاع جنوني على وقع أحداث البلد.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار يسجل رقماً قياسياً بإرتفاع جنوني على وقع أحداث البلد.. اليكم التسعيرة عصراً
09:58 | 2021-07-09
09/07/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: بشرى سارّة من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: بشرى سارّة من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
11:45 | 2021-07-09
09/07/2021 11:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
02:18 | 2021-07-10
10/07/2021 02:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يشتعل مجدداً.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الشارع يشتعل مجدداً.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
15:07 | 2021-07-09
09/07/2021 03:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2021-07-10
كاتو على شكل جمجمة: إحتفال غريب و"مرعب" بعيد ميلاد شقيقة دنيا بطمة (صور)
06:00 | 2021-07-10
ميرهان حسين تثير الجدل بسبب إطلالتها الجريئة (صور)
05:00 | 2021-07-10
فنانة لبنانية مثيرة بالمايوه داخل حوض السباحة (صور)
03:00 | 2021-07-10
كالحوريات.. مذيعة طقس الـ LBCI بالمايوه تستمتع بمغيب الشمس على البحر (صور)
02:00 | 2021-07-10
هيفا وهبي ساحرة كالأميرات.. ظهرت بفستان أبيض قصير وبتسريحة "الشينيون" (صور)
16:00 | 2021-07-09
تعانين من حكة في فروة الرأس... اليك ابرز الاسباب
فيديو
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
Lebanon 24
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 15:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تبتكر أسرع معالج كمي في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
الصين تبتكر أسرع معالج كمي في العالم! (فيديو)
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 15:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
08:00 | 2021-07-09
10/07/2021 15:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact