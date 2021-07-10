المرأة

نجمة السوشيال ميديا موكا حجازي تثير بلبلة برقصها الفاضح

Lebanon 24
10-07-2021 | 07:00
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجمة السوشيال ميديا الجزائرية موكا حجازي، المقيمة في مصر، ظهرت فيه ترقص بملابسها الداخلية، ما أثار غضب العديد من المتابعين.
وأحدثت موكا ضجة كبيرة بهذا الفيديو، الذي ظهرت فيه ترقص بطريقة فاضحة، مرتدية حمالة صدر فقط.
وبعد الإنتقادات اللاذعة التي تعرّضت لها موكا، اتخذ المحامي المصري أشرف فرحات بتقديم بلاغ ضدها، باعتبار أنها خالفت العادات والتقاليد، ونشرت أموراً مخلة بالآداب العامة.
ويمتنع "لبنان 24" عن عن نشر الفيديو نظراً لما يحمله من مشاهد جريئة.
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