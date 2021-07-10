ثورة في مجال العلم .. حبة سحرية تمنع آثار الشيخوخة

منذ أعوام مضت تطور شركات عدة في دول مختلفة منتجات وعلاجات من شأنها أن تخفف من آثار الشيخوخة والتقدم في السن، لما لها من أهمية كبيرة لدى البعض.وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، عملت مؤخرا على تطوير عقار على شكل حبة من شأنها منع و تأخير علامات وآثار التقدم في السن.الحبة التي طورتها قيادة العمليات الخاصة في “البنتاغون”، تهدف إلى تحسين أداء البشر من خلال تجديد الخلايا وتقليل الالتهابات، وإبطاء التنكس العصبي.واعتبر المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة تيم هوكينز، أن هذا العقار لا يهدف إلى خلق صفات جسدية غير موجودة لدى البشر، وإنما تعزيز وتحسين الأداء الذي يتراجع عادة مع التقدم في السن.