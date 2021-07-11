المرأة

من هي الجميلة هدى بطلة كليب عمرو دياب الجديد؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-07-2021 | 02:00
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بقدر ما انشغل الجمهور بمشاهدة كليب عمرو ياب الجديد "الدنيا بترقص"، كان لافتاً استعانته بالممثلة الشابة هدى المفتي لتكون موديل للكليب، في خطوة مميّزة منه لدعمها.

ونجح دياب في أن تصبح الشابة محط إهتمام الجمهور وسارع العديد منهم للبحث عنها ومعرفة من تكون، إلّا أن الشابة سعت لحماية نفسها من التعليقات والشائعات بإعلان عبر صفحتها على انستغرام أنها جزء من إعلان إحدى شركات الاتصالات.
 



وهدى المفتي مواليد 6 كانون الأول 1996، وتبلغ من العمر 26 عاماً، وهي ممثلة وعارضة أزياء مصرية تخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي

وكان أول ظهور لها على الشاشة وهي في سن السابعة عشرة خلال عدد من الإعلانات.

كما بدأت حياتها الفنية عام 2017 من خلال دورها في مسلسل "هذا المساء" ، وبعدها شاركت في فيلم "بنات ثانوي"، ومسلسل "كأنه إمبارح"، ومسلسل "فالنتينو"، في رمضان 2020، أمام الزعيم عادل إمام وجسدت خلال المسلسل دور "نبوية".

كما شاركت في فيلم "ديدو"، مع الفنان كريم فهمي، وفيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.
المصدر: لها
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