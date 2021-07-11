وفقاً للابراج: 4 رجال يفهمون مشاعر المرأة.. هل زوجك بينها؟





الحمل

يعرف الرجل الحمل أن العاطفة هي المكوّن الأكثر أهمية في شخصية المرأة. لذا يسعى دائماً إلى سؤالها عن أسباب حزنها أوغضبها. كما أنه يحضّر لها المفاجآت التي تُشعرها بالفرح ويبدي اهتمامه الكبير بها وخصوصاً خلال المناسبات العامة واللقاءات العائلية. وهكذا تجد المرأة المتزوجة من رجل ينتمي إلى هذا البرج أنها تعيش في معظم الأحيان السعادة الزوجية التي لطالما حلمت بها وإن كانت بعض الخلافات تعكر صفوها أحياناً.



الميزان

قد لا يعبر الرجل الميزان عن مشاعره بشكل واضح وصريح. لكنّه، في الحقيقة، يتمتّع بالقدرة على قراءتك ككتاب مفتوح. فهو يبحث دائماً عن فهم دوافع تصرفاتك وسلوكياتك. لذا لا ترين أنه يحاسبك بشدة عندما تغضبين بل يسعى إلى معرفة سبب غضبك وإلى عدم القيام بما يسبب شعورك بالاستياء. كما أنّه يفضل البقاء إلى جانبك لأكبر وقت ممكن وتأجيل كل ما قد يبعده عنك قدر الإمكان. ليس سهلاً أن يتفهّم الرجل طبيعة المرأة ومشاعرها. وهذا يعود إلى الاختلاف في الطبائع والشخصيات بينهما، فلكل منهما طريقته في التفكير والتصرف. ورغم ذلك يمكن بعض الرجال من مواليد بعض الأبراج أن يخرقوا هذه القاعدة فهم يتمتعون بالقدرة على تفهّم ما تريده المرأة وما تحسّ به وإن لم تعبر عن ذلك بشكل صريح وواضح.الحمليعرف الرجل الحمل أن العاطفة هي المكوّن الأكثر أهمية في شخصية المرأة. لذا يسعى دائماً إلى سؤالها عن أسباب حزنها أوغضبها. كما أنه يحضّر لها المفاجآت التي تُشعرها بالفرح ويبدي اهتمامه الكبير بها وخصوصاً خلال المناسبات العامة واللقاءات العائلية. وهكذا تجد المرأة المتزوجة من رجل ينتمي إلى هذا البرج أنها تعيش في معظم الأحيان السعادة الزوجية التي لطالما حلمت بها وإن كانت بعض الخلافات تعكر صفوها أحياناً.الميزانقد لا يعبر الرجل الميزان عن مشاعره بشكل واضح وصريح. لكنّه، في الحقيقة، يتمتّع بالقدرة على قراءتك ككتاب مفتوح. فهو يبحث دائماً عن فهم دوافع تصرفاتك وسلوكياتك. لذا لا ترين أنه يحاسبك بشدة عندما تغضبين بل يسعى إلى معرفة سبب غضبك وإلى عدم القيام بما يسبب شعورك بالاستياء. كما أنّه يفضل البقاء إلى جانبك لأكبر وقت ممكن وتأجيل كل ما قد يبعده عنك قدر الإمكان.

العقرب

إذا كان زوجك من برج العقرب، فأنت محظوظة لأنه الأكثر تفهماً لمشاعرك من بين الرجال. فعندما يجلس بمفرده تعتقدين أنه يريد الابتعاد عنك لكنه يفكّر في الواقع بما يزعجك وما يجعلك تشعرين بالرضى. كما أنه لا يتردد في الاعتذار منك في حال أخطأ بحقك. بل أكثر من هذا، يحرص زوجك العقرب على التحدّث أمام الجميع عن صفاتك الجيدة ويظهر تقديره واحترامه الكبير لك على مرأى ومسمع من كل الأشخاص الذين يعيشون في محيطكما.



الحوت

يعتقد الكثيرون أنّ الزوج الذي ينتمي إلى برج الحوت رجل ضعيف أو خاضع. لكنه ليس كذلك. فهو لا يحبّ فرض أرائه على زوجته، بل يسمح لها دائماً بالتنفس والتحرك لأنه يعلم أن هذا يُشعرها بالسعادة. وهكذا لا يرفض قضاءها بعض الوقت برفقة صديقاتها أو خروجها للتسوق بين الحين والآخر. بل إنّه يساعدها على تحقيق الذات وعلى تلبية طموحاتها المهنية وعلى الحلم وتطوير الطاقات والشخصية.