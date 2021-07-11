المرأة

بيلا حديد تؤكد دخولها في علاقة حب جديدة وهذا هو حبيبها

Lebanon 24
11-07-2021 | 23:00
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كشفت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد عن دخولها في علاقة حب جديدة ونشرت صورة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي مع حبيبها الجديد مارك كالمان لتعلن رسمياً دخولها علاقة جديدة بعد ان كانت قد ارتبطت لفترة بالفنان "ذا ويكند" قبل ان ينفصلا.
وتساءل كثر من هو حبيب النجمة العالمية وأشارت المعلومات ان مارك يعمل كمدير فني وتتضمن أعماله تصميم إحدى ألبومات ترافيس سكوت حبيب كايلي جينر وأضافت المصادر ان علاقته ببيلا بدأت في بداية الشهر الماضي بشكل سري قبل ان ينتشر الخبر .
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