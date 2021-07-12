المرأة

إطلالة نسرين طافش في مهرجان كان تُثير ضجة.. فستانها المكشوف عند الصدر يعرضها لهجوم عنيف (صور)

Lebanon 24
12-07-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-841895-637616770927927284.PNG
Doc-P-841895-637616770927927284.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور على حسابها الخاص على "انستغرام" خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي.

 

وظهرت نسرين في إطلالة من دار الأزياء العُمانية الشهيرة "أتيلييه زهرة" كانت اطلالتها عبارة عن فستان باللون السكري بتصميم معدني من منطقة الصدر. وباقي الفستان من الريش، وأهم ما يميزه ذيله الطويل.

 

وتساءل المتابعون حول طبيعة شكل الفستان من منطقة الصدر. وخصوصا أن طافش تعمدت إظهار صور الفستان من الجانب والخلف واخفاء الجزء الأمامي.

 

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)


 

ومن أهم التعليقات التي جاءت على الصور: "الفستان ليش ما تعرضه كله ليش بس من الخلف". و"الفستان مش حلو و لا الشعر".

 

 
 

وعلق أخر "نسرين طافش شو قدمت للسينما؟" وأضاف ثالث:."هل يدفع المشاهير للتواجد في مثل هذه المهرجانات لعرض الأزياء فقط؟".

 

ومن التعليقات أيضاً: الفستان كتير مكشوف، كان أفضل لو تختاري تصميم أكثر احتشاماً".

 
 
المصدر: فوشيا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:00 | 2021-07-12
16:00 | 2021-07-11
14:00 | 2021-07-11
11:00 | 2021-07-11
08:00 | 2021-07-11
05:00 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website