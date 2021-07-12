إطلالة نسرين طافش في مهرجان كان تُثير ضجة.. فستانها المكشوف عند الصدر يعرضها لهجوم عنيف (صور)

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور على حسابها الخاص على "انستغرام" خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي.

وظهرت نسرين في إطلالة من دار الأزياء العُمانية الشهيرة "أتيلييه زهرة" كانت اطلالتها عبارة عن فستان باللون السكري بتصميم معدني من منطقة الصدر. وباقي الفستان من الريش، وأهم ما يميزه ذيله الطويل.

وتساءل المتابعون حول طبيعة شكل الفستان من منطقة الصدر. وخصوصا أن طافش تعمدت إظهار صور الفستان من الجانب والخلف واخفاء الجزء الأمامي.

ومن أهم التعليقات التي جاءت على الصور: "الفستان ليش ما تعرضه كله ليش بس من الخلف". و"الفستان مش حلو و لا الشعر".

وعلق أخر "نسرين طافش شو قدمت للسينما؟" وأضاف ثالث:."هل يدفع المشاهير للتواجد في مثل هذه المهرجانات لعرض الأزياء فقط؟".

ومن التعليقات أيضاً: الفستان كتير مكشوف، كان أفضل لو تختاري تصميم أكثر احتشاماً".