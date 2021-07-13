هل تذكرون "ثريا" من مسلسل "ماريا ابنة الحيّ"؟.. هكذا أصبحت في الـ46 من عمرها (فيديو)

نشرت الممثلة المكسيكية أيتاتي كانتورال، المعروفة باسم ثريا، من مسلسل "مريا ابنة الحيّ" المدبلج، فيديو لها ظهرت ترقص أمام إحدى العواميد.

أيتاتي تبلغ اليوم في الـ46 من عمرها، لكنها لا تزال تتمتع برشاقة وليونة كبيرتيْن كمابدا واضحا في الفيديو.أيتاتي من أشهر ممثلات الدراما المكسيكية، وفي الشرق العربي حققت نجاحًا ساحقًا عبر شخصية ثريا مونتينغرو الشريرة التي لعبتها بمسلسل "ماريا ابنة الحي" للنجمة العالمية تاليا.عُرض العمل في لبنان في أواخر تسعينات القرن الماضي ودُبلج باللغة العربية الفصحى.