المرأة

بيلا حديد تُحدث ضجة كبيرة وتنال لقب أجرأ إطلالة في كان.. شاهدوا فستانها المكشوف عند الصدر (صور)

Lebanon 24
13-07-2021 | 03:00
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أحدثت عارضة الأزياء الأميركية الفلسطينية الأصل بيلا حديد ضجة كبيرة خلال تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ 74 من خلال فيلم Tre Piani للمخرج الإيطالي ناني موريتي.

 

واختارت بيلا إطلالة جريئة ومختلفة، حيث ارتدت فستاناً باللون الأسود، تميّز بتصميمه الغريب عند منطقة الصدر، فجاء مكشوف بشكل كامل بفتحة كبيرة، ويتدلى من عنقها قلادة ذهبية ضخمة على شكل شجرة متفرعة الى قسمين يغطي كل منها صدرها العاري.

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ورغم الضجة التي احدثها الفستان الجريء الذي لا يناسب المهرجان، لم تنجح عارضة الازياء في تنسيق اكسسوارته، حيث ارتدت حذاء صيفي بكعب عالٍ باللون الفضي مع أقراط بنفس اللون، فجاء اللوك النهائي سيء وغير متناسق.

 

المصدر: لها
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