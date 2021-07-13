شقيقة جيسيكا عازار ساحرة بفستان أزرق قصير وضيق.. شاهدوا كيف تبدو من دون ماكياج (صور)

لا زالت جنيفر عازار شقيقة مقدمة البرامج جيسيكا عازار تخطف الأنظار بإطلالاتها.

جنيفر تُرافق شقيقتها إلى تركيا حيث تقضي الأخيرة شهر العسل مع زوجها محمد صوفان إضافة إلى عدد من الأصدقاء.

وفد نشرت جنيفر مؤخرا صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها بفستان أزرق قصير ضيق، وبدت ساحرة بماكياج ناعم وشعر مربوط إلى الخلف.

كما نشرت صورة لها من دون ماكياج، فما رأيكم بجمالها؟

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A post shared by Jennifer Azar (@azarjennifer)





يُذكر ان جنيفر كانت مذيعة طقس في الـ MTV الا انها تركت العمل في المحطة منذ فترة.