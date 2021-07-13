إليكِ حلول مشاكل الزواج الأكثر شيوعاً

إذا كنتِ متزوجة، فغالباً قد تعرضتِ لمشكلة أو أكثر من مشاكل الزواج التالية، حيث إنها المشاكل الأكثر شيوعاً في الزواج.

1- نقص التواصل العاطفيلا تستسلمي لنقص التواصل العاطفي بينك وبين زوجك، حتى لا تزيد الفجوة بينكما ويصبح من الصعب استعادة الحميمية العاطفية، حددي وقتاً ثابتاً تجلسين فيه مع زوجك وتشاركينه مشاعرك وأفكارك التي تخص علاقتكما فقط، دون التطرق لأي أمور أخرى مثل قضايا الأسرة أو شؤون الأطفال.2- نقص معدل العلاقة الحميمةالعلاقة الحميمة من أهم مقومات استقرار الزواج، لذا احرصي على انتظام معدلها، ويُعد التخطيط لتوقيت العلاقة الحميمة من أفضل الاستراتيجيات التي تساعد على انتظام معدل العلاقة الحميمة، لذا ضعي العلاقة الحميمة على جدولكما، واحرصا على الالتزام بموعدها، ما يساعدكما على الاستعداد الذهني والجسدي والعاطفي للاستمتاع بعلاقتكما الخاصة.3- عدم الاهتمام أو عدم التقديرمن الضروري أن تكون علاقتك بزوجك على قمة أولوياتك، وأن تظهري له هذا، حتى يشعر بالاهتمام والتقدير.خصصي وقتاً يتمتع فيه زوجك باهتمامك وتركيزك الكامل، ولا تترددي في اختيار علاقتك به أولاً، فأطفالك سيكونون أفضل عندما تكون علاقتك بوالدهم رائعة.4- التواصليتمثل حل مشكلة التواصل في تحديد موعد يومي للحديث معاً وجهاً لوجه بدون أي عناصر تشتيت.حددي 15 دقيقة يومياً تقضينها مع زوجك للحديث دون وجود الأطفال، أو السماح باستخدام الأجهزة، وحددي أيضاً موعداً أسبوعياً ثابتاً تقضينه مع زوجك فقط من أجل التواصل وتبادل الأفكار.5- ميزانية الأسرةخططي لميزانية الأسرة بالاشتراك مع زوجك، اتفقي معه على جميع تفاصيل الإنفاق، واتفقي معه أيضاً على ضرورة الالتزام بخطة الإنفاق، وبالتالي لا يكون هناك مجال لاشتعال المشاكل بسبب الأمور المالية أو كسر ميزانية الأسرة.