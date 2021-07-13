المرأة

توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها... هذه التفاصيل

Lebanon 24
13-07-2021 | 23:00
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روت النجمة الأردنية صفاء سلطان للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية عن تعرضها لتجربة صعبة جداً، وذلك خلال وجودها في غرفة الولادة لوضع ابنتها الوحيدة إميلي.

وكشفت صفاء أنها أثناء الولادة، توقف قلبها بالفعل واضطر الأطباء الى تعريضها لصدمات كهربائية لإنعاشه من جديد، ونجحوا في إنقاذها، مشيرةً الى أنها بعد استيقاظها من الولادة العسيرة وجدت كبيرة الممرضات تقف في جوارها للاطمئنان عليها، وكانت تشبه الملائكة، واسمها أميلي، لذا قررت تسمية ابنتها إميلي نسبة للأمل، وفرحاً بعودتها الى الحياة، ولمنح الله فرصة لها للبقاء مع طفلتها.

وخلال اللقاء، نفت صفاء سلطان ما تردّد من أنها تشجّع زواج القاصرات، مؤكدةً أنها قالت إن زواج الفتيات في عمر 18 سنة ليس مرفوضاً، ولافتةً الى أن فشل زواجها في هذه السنّ، لا يعني أن كل الزيجات ستفشل.
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