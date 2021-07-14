6 أطعمة تسبب ظهور حبوب البشرة.. ما هي؟

تتسبب العديد من العوامل في ظهور حبوب البشرة، مثل تغيرات الهرمونات، والبكتيريا والجراثيم نتيجة عدم تنظيف البشرة جيدًا، وانسداد المسام، والإصابة بالالتهابات، وغيرها، كما يوجد علاقة وثيقة بين النظام الغذائي وحبوب البشرة، وفق موقع "ويب طب".إليك أبرز الأطعمة التي تتسبب في ظهور الحبوب على بشرتك في حال الإفراط في تناولها:1. الكربوهيدرات المعالجة والسكرياتيميل كثير من الأشخاص لتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعالجة والسكريات، وهي الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بحب الشباب (Acne)، ويرجع ذلك إلى تأثير هذه الأطعمة على مستويات السكر في الدم والإنسولين.حيث يتم امتصاص الكربوهيدرات المعالجة سريعًا في الدم، مما يرفع مستويات السكر وعندما ترتفع نسبة السكر في الدم تزداد مستويات الإنسولين أيضًا، ويساعد الإنسولين في تنشيط مستويات هرمون الإندروجين، الذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب عند ارتفاع نسبته في الجسم.2. منتجات الألبانمن المعروف أن الحليب يرفع من مستويات الإنسولين في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بحب الشباب، أيضًا يحتوي حليب البقر على الأحماض الأمينية التي تحفز الكبد على إنتاج المزيد من عامل النمو الذي يشبه الإنسولين (IGF-1)، والذي يعزز فرص ظهور حب الشباب.3. الوجبات السريعةعند ارتفاع السعرات الحرارية في الجسم نتيجة تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة والدهون غير الصحية، فقد تؤدي هذه الدهون إلى ظهور حب الشباب، ولأن الوجبات السريعة في المطاعم غنية بكميات كبيرة من الدهون، فإنها تعد من أبرز الأمثلة على أكلات تسبب الحبوب.إذ تتمثل هذه الأطعمة في المقليات، والكربوهيدرات، والصلصات مثل: الكاتشب، والمايونيز، وعادةً ما تكون كافة الأطعمة السابقة في وجبة واحدة.4. الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 6أيضًا تعتبر الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 6 من أكثر الأطعمة التي تؤدي لظهور حب الشباب، حيث أن هذه الأطعمة تسبب التهابات الجسم، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 6: زيت فول الصويا، وزيت النخيل، وجوز الهند، والأفوكادو، والجوز، والصنوبر.5. الشوكولاتةتعتبر الشوكولاتة من إحدى الأمثلة على أكلات تسبب الحبوب، ويعزى ذلك إلى أن الشوكولاتة قد تزيد من تفاعل الجهاز المناعي مع البكتيريا المسببة للحبوب، وينطبق هذا على مختلف أنواع الشوكولاتة والكاكاو، ولكن تزداد احتمالية الإصابة عند تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة أكبر من الدهون، وبالتالي فإن الشوكولاتة الداكنة هي الأقل ضررًا.6. الأطعمة المسببة لحساسية الغذاءحيث أن الحساسية تظهر على هيئة طفح جلدي أو حبوب في البشرة، وذلك عند تناول أطعمة مسببة لها، ويختلف هذا من شخص لاخر، فهناك أشخاص يعانون من حساسية الحليب، واخرون يعانون من حساسية لبعض الفواكه، بالإضافة إلى حساسية الغلوتين (Gluten)، وغيرها.وعند تناول أي من هذه الأطعمة مع وجود حساسية ضدها، فقد تزداد فرص التهاب البشرة وظهور الحبوب