المرأة

دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)

Lebanon 24
14-07-2021 | 14:00
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كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" في مصر، الدكتور محمد النادي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، المتواجدة في الرعاية المركزة منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وأكد النادي، خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني عبر شاشة "CBC"، إن "دلال عبد العزيز،لا تزال في حاجه إلى الأوكسجين، وإلى الأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها، حيث إنها لم تتماثل للشفاء وتعاني من أعراض ما بعد كورونا".

وقال إنها تتواجد على جهاز التنفس الاصطناعي، ولكنه جهاز غير ثاقب بدون أنبوبة حنجورية، ما يعني أنه يوجد قناع فقط يمدها بالأوكسجين اللازم، موضحا أن الفنانة المصرية تستطيع أن تتنفس بدون جهاز التنفس، ولكن في هذه الحالة سينخفض معدل الأوكسجين في جسدها، كما أن المجهود الخاص بالتنفس سيتزايد.

وكشف الطبيب المصري، أن الأمل موجود بفضل الأجهزة وبفضل الدعم العلمي، مشيرا إلى أن الأجهزة التي تضعها دلال عبد العزيز من الوارد أن يتم سحبها تدريجيا حتى تتماثل للشفاء.
المصدر: سبوتنيك
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