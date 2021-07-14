31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
35
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
34
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
14-07-2021
|
09:02
A-
A+
A+
A-
تعرضت مذيعة تونسية لوعكة صحية "مقلقة"، على الهواء مباشرة، خلال تقديمها نشرة الأخبار على القناة الوطنية للبلاد، بعد أن انتباتها نوبة سعال.
وظهرت المذيعة التونسية دلال القاسمي وهي في نوبة سعال، خلال تقديمها نشرة الأخبار في تونس.
ووفقا لمصادر تونسية محلية، فإن القاسمي بررت الحالة التي ظهرت بها، بأنها "بقايا" مرض فيروس كورونا الذي تعافت منه مؤخرا.
وقالت القاسمي إنها "ما زالت تعاني من الكحة والسعال، حتى بعد التعافي من الإصابة بكورونا، وهو ما ظهر عليها خلال أول يوم عمل لها بعد التعافي".
وقالت القاسمي تعليقا على الحادثة: "الأمر أقوى مني، الله غالب، لم أرتح تماما من آثار كورونا، وأعاني من الكحة التي تعود لي بين الحين والآخر".
وتابعت أنها خلال قراءتها للأخبار لم تستطع التنفس، لكنها أصرت على المواصلة، إلى أن تعرضت للوعكة.
وأضافت في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أنها تذكّرت أطفالها وعائلتها قائلة: "لم أرد أن تخاف عائلتي علي خلال مشاهدتهم النشرة. الحمد لله على كل حال".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بالتوازي مع زيارة الحريري إلى بعبدا.. كم بلغت تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا؟
09:54 | 2021-07-14
14/07/2021 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرا طفيلي بصورة جريئة جدًّا على الشاطئ...أين المايوه؟
Lebanon 24
ميرا طفيلي بصورة جريئة جدًّا على الشاطئ...أين المايوه؟
16:05 | 2021-07-14
14/07/2021 04:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين الحريري والـMTV؟
Lebanon 24
ماذا يجري بين الحريري والـMTV؟
01:15 | 2021-07-15
15/07/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري باق رئيسا مكلّفا ولا إعتذار
Lebanon 24
الحريري باق رئيسا مكلّفا ولا إعتذار
07:55 | 2021-07-14
14/07/2021 07:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. إطلالة جميلة بالجينز! (صورة)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار.. إطلالة جميلة بالجينز! (صورة)
11:00 | 2021-07-14
14/07/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:00 | 2021-07-15
طبيبة تحذر: النمش في هذه الحالة خطير
03:53 | 2021-07-15
بعد 18 عاماً على مشاركتها بملكة جمال لبنان.. زوجة النائب السابق غاية في الجمال (صور)
02:00 | 2021-07-15
بعد الانتقادات التي طالتها لسبب حملها من دون زواج.. قمر ترّد بشكل عنيف
23:00 | 2021-07-14
7 فوائد للمانجو خلال فترة الحمل.. ما هي؟
16:00 | 2021-07-14
روان بن حسين تمنع من حضور دفن والدتها لهذا السبب
14:00 | 2021-07-14
كارول سماحة تتعرض للإصابة أثناء ممارستها الرياضة (فيديو)
فيديو
بسبب نقص الدواء والغذاء في لبنان.. هذا ما أحضرته دينا الشربيني لمايا دياب من مصر (فيديو)
Lebanon 24
بسبب نقص الدواء والغذاء في لبنان.. هذا ما أحضرته دينا الشربيني لمايا دياب من مصر (فيديو)
06:10 | 2021-07-15
15/07/2021 14:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
لم تستطع التنفس.. هذا ما حصل مع مذيعة أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:02 | 2021-07-14
15/07/2021 14:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)
Lebanon 24
دلال عبد العزيز تتنفس من دون أوكسجين.. ولكن (فيديو)
08:00 | 2021-07-14
15/07/2021 14:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact