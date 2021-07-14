المرأة

روان بن حسين تمنع من حضور دفن والدتها لهذا السبب

Lebanon 24
14-07-2021 | 16:00
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كشفت الفنانة وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين أنها لن تستطيع ان تودّع والدتها التي توفيت الأحد الماضي. وقالت روان إن الكويت رفضت السماح لها بالدخول الى أراضيها بسبب عدم اعترافها بلقاح سينوفارم الصيني الذي كانت قد تلقته للوقاية من فيروس كورونا وكتبت على صفحتها:"بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة عن أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين بأمس الحاجة لي".
وختمت :"لیش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب.. هل هذا يعقل؟ بلدي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقی بس.. حسبي الله ونعم الوكيل".
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