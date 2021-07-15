7 فوائد للمانجو خلال فترة الحمل.. ما هي؟

تغذية الحامل من أهم عوامل نجاح فترة الحمل ومرورها بسلاسة، ومع بداية الرحلة تستمع الحامل إلى كثير من النصائح بخصوص ما يجب تناوله وما يجب الابتعاد عنه، والآن في موسم الصيف تتألق المانجو وتتربع على عرش الفواكه، فالمانجو من الفاكهة الصيفية اللذيذة التي يقبل عليها الكثيرون لأنها تحتوي على مذاق مختلف مزيج من المذاق الحامض والحلو الذي يجعله يقلل من الغثيان الذي تعاني منه النساء خلال فترة الحمل، بجانب فوائدها العديدة على صحة الأمهات خلال هذه الفترة الصعبة التي تنعكس على صحة الجنين، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة أثناء الحمل مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم.وطبقاً لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف إنديا" فهناك فوائد عديدة للمانجو خلال الحمل:1- الوقاية من فقر الدم أثناء الحملفقر الدم هو حالة تحدث غالباً أثناء الحمل، وتحتوي المانجو على الحديد الذي يحمي من فقر الدم عن طريق تناول المانجو يومياً لزيادة عدد خلايا الدم الحمراء لدى النساء الحوامل.2- يسهم في تطور نمو الجنينالمانجو فاكهة مهمة لنمو الجنين، لأنها غنية بحمض الفوليك الضروري لتحسين نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، كما يساعد حمض الفوليك على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين التي قد تحدث في بداية الحمل.3- الوقاية من الإمساك أثناء الحملالمانجو غني بالألياف الغذائية الضرورية للجهاز الهضمي، و بسبب هذا المحتوى العالي من الألياف، فإنها تسهم في التغلب على أعراض الإمساك التي تشكو منها النساء خلال الحمل.4- المانجو غني بفيتامين سيفاكهة المانجو تحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الجذور الحرة في الجسم التي تأتي من الإشعاع الشمسي أو السجائر أو أي مواد كيميائية والتي يمكن أن تعيق نمو الجنين أثناء الحمل، ويسهم فيتامين سي في خفض مخاطر الولادة المبكرة.5- غني بفيتامين أتحتوي فاكهة المانجو على فيتامين أ الذي يسهم في تكوين العظام، كما أنه ضروري لصحة عيون الطفل ولجهاز مناعته.6- يسهم في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبيتتضمن فوائد المانجو أثناء الحمل المساعدة في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي من فيتامين ب 6 الذي يحتوي عليه، وهذا الفيتامين ضروري للجهاز العصبي للطفل ولتكوين خلايا الدم الحمراء.7- منع تسمم الحملتسمم الحمل هو حالة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل والتي يمكن أن تؤدي إلى النوبات أثناء الحمل، لأنه يحتوي على المغنيسيوم كعلاج طبيعي رائع لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، كما يساعد فيتامين هـ الموجود في بناء عضلات الجنين.ووفقاً لموقع "ويب طب" يجب أن تعلم الحامل أنه بإمكانها تناول المانجو طوال فترة الحمل، لكن عليها الحذر كل الحذر في شهورها الأخيرة فقد يؤدي تناول كميات أكثر من اللازم للمانجو من إصابتها بسكر الحمل.من الأفضل دائماً وأبداً كما تم ذكره أكل المانجو في موسمها بعد أن تنضج، و إلا سيعرضها عدم الالتزام بذلك إلى بعض الأعراض الجانبية كالإسهال والصداع وهي بغنى عن ذلك أثناء فترة الحمل.