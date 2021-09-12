ظهرت كالحوريات.. جينيفر لوبيز تخطف الأنظار في البندقية بفستان أبيض جريء من توقيع مصمم لبناني (صور)

عادت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إلى الرومانسية مرة أخرى، بعد ظهورها مع حبيبها النجم الشهير بن أفليك، في مهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين، حيث وصل الثنائي معا إلى السجادة الحمراء، مساء يوم الجمعة الماضي، لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه The Last Duel حيث يلعب دور الكونت بيير من Alençon مع مات ديمون، ويعتبر هذا الظهور الأول علنا منذ انفصالهما عام 2004، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.

وكان مظهر جينيفر لوبيز مناسب تماما للإعلان الأول عن عودتهما، حيث ظهرت بإطلالة رائعة خطفت الأنظار ومنحت معجبيها تفاصيل مختلفة للاهتمام والحديث عنها.

وارتدت لوبيز فستانا أبيض جريئا من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، والفستان من الساتان المصنوع من الكريب الذي يتميز بفتحة عنق متدلية مزينة بزخارف كريستال شواروفسكي عبر فتحة الصدر.

والفستان بتصميم يشبه حورية البحر الذي جاء مناسبا لجسد لوبيز الممشوق، مع فتحة جانبية.