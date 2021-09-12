قبل دخولها القفص الذهبي.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابنة شقيقها وتخطف الأنظار بإطلالتها (فيديو)

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وكشفت نجوى انها ذاهبة إلى عرس ابنة شقيقها الراحل نقولا كرم، نور.
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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
ولفتت نجوى الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا طويلا من دون أكمام باللون الأحمر ويتميز بربطة على الخصر باللون الفوشيا، وارتدت حذاء أيضا باللون الفوشيا.
واعتمدت نجوى تسريحة الشعر المموج وماكياجا ناعما.
وعلقت نجوى على الصورة بالقول: "انشالله تعيشو العمر عمرين بالحب والتفاهم والاستمرارية. ألف مبروك."
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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
وتردد في الآونة الأخيرة ان نجوى تستعد لدخول القفص الذهبي في شهر أيلول الحالي من رجل أعمال إماراتي، الا أنها لم تعلّق على الموضوع.