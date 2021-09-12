المرأة

كارلا حداد تلفت الأنظار بإطلالتها.. شاهدوا جمال قوامها الرياضي (صور)

Lebanon 24
12-09-2021 | 05:00
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت كارلا ببنطال باللون الأخضر ونسقت معه "كروب توب" وجاكيت باللون الأسود.

 

A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 

وبدت كارلا نحيفة، ولفت المتابعون جمال جسمها الرياضي.

 

ومن المعروف ان كارلا تُمارس باستمرار الرياضة وتنشر صورا وفيديوهات من الجيم.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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