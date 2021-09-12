كارلا حداد تلفت الأنظار بإطلالتها.. شاهدوا جمال قوامها الرياضي (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت كارلا ببنطال باللون الأخضر ونسقت معه "كروب توب" وجاكيت باللون الأسود.
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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
وبدت كارلا نحيفة، ولفت المتابعون جمال جسمها الرياضي.
ومن المعروف ان كارلا تُمارس باستمرار الرياضة وتنشر صورا وفيديوهات من الجيم.
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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)