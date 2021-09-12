5 طرق لدعم زوجك الطموح

الطموح من السمات الشخصية الإيجابية، إذا كان زوجك طموحاً فأنتِ امرأة محظوظة لأنكِ مرتبطة برجل يسعى إلى الأفضل دائماً، ويضع أهدافاً من أجل تحسين مستوى الأسرة المادي والاجتماعي، ولكن لهذا الطموح وجه آخر من التضحية بالوقت والجهد الكبير، وواجبك أن تدعمي طموح زوجك وأن تساعديه على تحقيق الأفضل، وهذا عبر الطرق التالية.1- وفّري له الوقتلا تستهلكي وقت زوجك بأمور ليست ضرورية، فهو يحتاج إلى الوقت من أجل المزيد من العمل، احترمي جدوله الزمني ولا تفسدي عليه مواعيده بأشياء تهدر وقته ولا تعود بفائدة على خططه للأسرة.2- لا تثقلي عليه بالمشاكلبالتأكيد يجب أن يشاركك زوجك مشاكلك، ولكن إذا كانت المشكلة بسيطة ويمكنكِ تولي أمرها بنفسك، فلا تثقلي عليه حتى لا تعطليه عن عمله بأفكار تشتته.ولكن إذا كانت المشكلة كبيرة وتحتاج إلى تدخل منه، اطلبي منه التدخل طبعاً.3- لا تقتحمي مشاعره الخاصةسوف يتعرّض زوجك للإخفاق أحياناً، ربما يظهر هذا في مشاعر مفاجئة كالحزن أو العصبية، لا تحاولي اقتحام مشاعره الخاصة، امنحيه وقتاً خاصاً يعيد فيه ترتيب أفكاره، ويستعيد خلاله هدوءه.فقط ادعميه بدون تدخل مباشر، كتحضير شيء يسعده، أو تغيير روتين اليوم من أجل تخفيف مشاعره السلبية.4- أظهري فخرك بهعندما يحقق زوجك هدفاً من أهدافه، عليكِ إظهار فخرك به، احتفلي بانتصاراته، وتحدثي بفخر عن مجهوده ونجاحه، هذا يحفزه لبذل المزيد، ويشعره أنكِ تقدرين ما يفعله، ويشعره بالنجاح، وهو الشعور الذي يحتاج إليه كل إنسان طموح.5- كوني طموحةالشخص الطموح يحتاج إلى شريك حياة طموح مثله، يدفعه نحو تحقيق أهدافه، ولا يقلل منها أو يشعره بعدم الجدوى، أو يحبطه.6- ضعي أهدافاً لنفسكفي خضم رحلة دعمك لطموح زوجك لا تنسي نفسك، ضعي لنفسك أهدافاً وحققيها، الشخص الطموح يحب أن تكون شريكة حياته طموحة وناجحة مثله، كما أن هذا يضمن لكِ مستقبلاً أفضل، ويمنع مشاعر الغيرة أو الرثاء بالتسلل إلى نفسك.