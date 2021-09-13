المرأة

تعرفوا إلى طليقة زوج أصالة نصري الجديد.. جمالها حديث السوشيل ميديا والجمهور يُشبهها بأنجلينا جولي! (صور)

Lebanon 24
13-09-2021 | 02:00
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تداولت الصفحات الفنية مجموعة صُور جديدة لمارتا حامد والتي هي طليقة الشاعر العراقي فائق حسن الزوج الحالي للفنانة السورية أصالة نصري.

 

مارتا حامد بدت غايةً في الجمال وهو أمر لم يشكل صدمة كبيرة للجمهور الذي كان قد شاهدها كموديل من خلال فيديو كليب ماجد المهندس "مو على كيفك" والذي صدر عام 2013 تقريباً. الصُور الجديدة لـ مارتا تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي وأثار جمال الزوجة السابقة لفائق حديث الجمهور لدرجة أن البعض شبهها بالنجمة العالمية أنجلينا جولي.

 
 
 
 

مارتا حامد وأصالة نصري!

أيضاً المقارنات أخذت مكانها بين أصالة نصري الزوجة الحالية للشاعر العراقي وطليقته مارتا حامد وكان الإجماع حول أن الطليقة أجمل بكثير من أصالة وسخر البعض بتعليقات "أصالة في موقف ومنافسة صعبة".

 

يُشار إلى ان أصالة لم تعلن زواجها بشكل رسمي، إلا أن تداول صُور لها برفقة فائق يداً بيد أكدت الأخبار المتداولة، كما تم تداول صُورة أخرى قيل أنها من عقد قرانهما الذي تم بحضور المقربين منهما فقط ومن دون شوشرة.

 

 

 

المصدر: البوابة
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