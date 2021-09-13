فنانة لبنانية نسخة طبق الأصل عن هيفا وهبي.. شاهدوا الصور

نشرت الفنانة سارة الهاني صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وبدت سارة في الصورة تشبه كثيرا الفنانة هيفا وهبي.

وسارة متهمة منذ فترة طويلة بخضوعها لعمليات تجميل جعلتها تبدو كهيفا.

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سارة من أجمل الأصوات النسائية في لبنان وهي خريجة برنامج المواهب "استديو الفن"، ومن أبرز أغانيها: هيك بتعمل، افتكرني، كرهني فيك وغيرها.