المرأة

فنانة لبنانية نسخة طبق الأصل عن هيفا وهبي.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
13-09-2021 | 03:00
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نشرت الفنانة سارة الهاني صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

A post shared by 🧿SaraAlhanï (@saraelhani)


 

وبدت سارة في الصورة تشبه كثيرا الفنانة هيفا وهبي.

 

وسارة متهمة منذ فترة طويلة بخضوعها لعمليات تجميل جعلتها تبدو كهيفا.

A post shared by 🧿SaraAlhanï (@saraelhani)


 
 
 
 

سارة من أجمل الأصوات النسائية في لبنان وهي خريجة برنامج المواهب "استديو الفن"، ومن أبرز أغانيها: هيك بتعمل، افتكرني، كرهني فيك وغيرها.

 

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