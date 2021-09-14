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المرأة
هكذا احتفلت حبيبة طارق العريان السورية بعيد ميلاده.. وهذا أول رد فعل له بعد زواج اصالة (صور)
Lebanon 24
14-09-2021
|
08:00
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ألغى المخرج طارق العريان متابعته لطليقته النجمة أصالة نصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، من دون أن يعلق على الأمر.
وفي المقابل، حرصت عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، على الاحتفال بعيد ميلاد المخرج طارق العريان، لتحسم بذلك العديد من الأنباء التي انتشرت، مؤخراً، حول انفصالهما.
ونشرت سعفان صورة على خاصية "ستوري"، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، تظهر فيها كعكة عيد ميلاد، ومكتوب عليها: "عيد ميلاد سعيد طارق العريان".
وانتشر، مؤخراً، العديد من الأخبار التي تشير إلى انفصال الثنائي، في ظل غيابهما عن الظهور سوياً خلال الفترة الأخيرة، أو حتى من خلال الصور التي ينشرها طارق العريان أو نيكول عبر حساباتهما على مواقع التواصل.
وبدأت شائعات الانفصال تترد، عندما احتفلت نيكول بعيد ميلادها الـ30، مؤخراً، وسط عدد من أصدقائها، وغياب المخرج طارق العريان عن الظهور في الصور، ليفتح باباً من التكهنات حول مصير علاقة الثنائي.
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