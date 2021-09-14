المرأة

كايلي جينر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورها بالمايوه

Lebanon 24
14-09-2021 | 12:54
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نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية كايلي جينير مجموعة صور ومقاطع فيديو لها عبر حسابها الخاص عبر خاصية الستوريز على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تستعرض أحد المايوهات من الماركة التي تحمل اسمها "Kylie" لملابس السباحة، باللون البرتقالي. وخضعت كايلي لجلسة تصوير فيه كنوع من الترويج لمنتوجاتها، حيث لفتت الأنظاربإطلالتها.
 
 
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