هل تتذكرون ملكة جمال لبنان 1998؟ شاهدوا كيف أصبحت كليمانس أشقر (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت كليمانس ساحرة بفستان أسود طويل برفقة ابنها الذي لفت الأتظار بشعره الأشقر الطويل.

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وانتخبت كليمانس عام 1998 ملكة جمال لبنان، ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.

عام 2005 تزوجت من رجل الأعمال اليكو حبيب وعملت معه في مجالات عديدة كالتسويق والعقارات إضافة لمطعهما الخاص في بيروت، وهي أم لطفلين.

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A post shared by Clemence Achkar Habib (@clemence_achkar_habib)





كليمانس تتمتع بجمال أوروبي ناعم وهي لا تزال حتى اليوم رغم مرور السنوات تحتفظ بإطلالتها وبرشاقتها.